Croazia, il campionato riparte dalla Supercoppa: venerdì altro derby fra Dinamo e Hajduk

Il coefficiente per la vittoria della Dinamo in Supercoppa era esattamente 2,00, mentre in campionato sono i maggiori favoriti, il coefficiente per la vittoria dei Blues è 1,75. Il coefficiente per la vittoria dell'Hajduk in Supercoppa era di 3,50, e per venerdì Bijele kladonice lo ha "alzato" a 4,60.