Cruz Azul, Estrada espulso nel derby: esce dal campo in lacrime, i tifosi non lo vogliono più

L'ecuadoriano è stato espulso pochi secondi dopo l'intervallo per un duro contrasto, quando il risultato del derby era ancora sull'1-1...

Il derby della capitale messicana tra Cruz Azul e América per la 15esima giornata del campionato nazionale, è cambiata radicalmente pochi istanti prima dell'intervallo, quando Michael Estrada è stato espulso per un duro contrasto, che ha fatto scoppiare in lacrime l'ecuadoriano.