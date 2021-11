Ct Argentina, il primo allenatore di Scaloni: “Volle una riunione per dirmi tutta la verità”

Daniel Córdoba ha raccontato di quando l’attuale ct dell’Argentina convocò una riunione negli spogliatoi per dirgli davanti a tutti che c’erano giocatori che parlavano male di lui…

Gli inizi di Lionel Scaloni come giocatore professionista sono stati segnati molto da Daniel Córdoba, allenatore dell’Estudiantes de La Plata tra 1995 e 1997. Giovedì scorso il Profe – come è soprannominato – ha rivelato un aneddoto sull’attuale commissario tecnico della Nazionale argentina, quando aveva solo 17 anni. “Con la mia inesperienza di allenatore ho dato appunti perché mi sembrava di poter insegnare dicendo quello che stavo facendo. Ovviamente non ci riproverò mai più perché non ne valeva la pena. Ma ehi, all'interno del gruppo non è andata bene”, esordisce Cordoba in dialogo con Super Deportivo Radio.