Da 2-0 a 95-0…e da 7-1 a 91-1…: i conti in Sierra Leone non tornano, 2 partite sotto inchiesta!

La Sierra Leone Football Association sta indagando sull'esito di 2 partite che hanno prodotto un incredibile totale di 187 gol. Sia Kahunla che Gulf FC sono in lotta per salire nella Premier League nazionale.

Situazione caotica in Sierra Leone. I punteggi di due partite nell'intervallo erano rispettivamente "solo "di 2-0 e 7-1. Ma nei due secondi tempi la situazione è precipitata: il punteggio di 2-0 è diventato di 95-0 (93 gol segnati in 45 minuti) mentre il 7-1 della seconda gara si è trasformato in 91-1, con 84 gol "prodotti" in questo caso.

"Non possiamo restare a guardare e vedere una situazione imbarazzante come questa rimanere impunita", ha detto a BBC Sport Africa il presidente dell'SLFA Thomas Daddy Brima. "Faremo un'indagine immediata e metteremo sotto indagine tutti i responsabili di questa incredibile situazione. Tutti i colpevoli saranno trattati in conformità con le norme calcistiche della Sierra Leone e saranno anche segnalati alla commissione anticorruzione del Paese". Dal canto suo, l'amministratore delegato dei Kahunla Rangers "ha condannato fermamente il comportamento antisportivo" degli avversari mentre il direttore generale di Lumbebu ha affermato di "non essere a conoscenza di alcuna manipolazione della partita". Nel frattempo, il presidente del Koquima Libano ha affermato che la partita che ha coinvolto la sua squadra è stata in realtà un'amichevole mentre i dirigenti del Gulf FC si sono rifiutati di commentare.