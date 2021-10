Da Sassuolo al derby di Praga: Haraslin riporta alla vittoria lo Sparta dopo 5 anni

Lukas Haraslin, 25enne nazionale slovacco ancora di proprietà del Sassuolo, ha segnato il gol decisivo nel derby di Praga al 43' del1' tempo. Grazie alla sua punizione, lo Sparta Praga si aggiudica la stracittadina contro i rivali dello Slavia.

Con lo Slavia Praga in inferiorità numerica per oltre 45 minuti, lo Sparta Praga è tornato a vincere un derby, cosa che non accadeva dal 20 marzo 2016. Per lo Slavia non solo la sconfitta nel derby ma anche lo stop alla striscia di 49 risultati utili consecutivi. L'ultima sconfitta dello Slavia era arrivata il 1' marzo 2020 contro lo Slovacko.