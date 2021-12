Da Torino alla Nuova Zelanda: il North Shore United affida la panchina a Valerio Raccuglia

Il club più antico della Nuova Zelanda, il North Shore United, affida la panchina a Valerio Raccuglia, tecnico torinese presente ormai da diversi anni nel continente oceanico. La sua nuova avventura inizierà con la stagione 2022.

Un viaggio lunghissimo quello di Valerio Raccuglia, passato dalla città della Mole all'altra parte del globo, precisamente in Nuova Zelanda. Un'avventura iniziata dieci anni fa, quando decide di cambiare vita, lasciando il Belpaese per trasferirsi alla volta del continente oceanico. Il sogno mai rimosso di allenare un club italiano, ma da settembre è invece il tecnico dell'antichissimo North Shore United.

Parliamo del club pià antico della Nuova Zelanda, che nei mesi scorsi ha annunciato la firma di Raccuglia, per un'avventura che inizierà con l'anno 2022. Il tecnico prenderà il posto del dimissionario McPherson. Per il 46enne una nuova avventura in stile neozelandese, e un rientro in Italia rinviato a data da destinarsi. Prima c'è da fare la storia nel suo nuovo club.