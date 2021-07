Dal campo di calcio si vede l’Annapurna: ristrutturato lo stadio nazionale del Nepal

Uno stadio unico nel suo genere...

Il Rangasala Football Stadium è la principale struttura sportiva di tutto il Nepal, e ha sede nella periferia di Pokhara, a un'altitudine di poco più di 830 metri sopra il livello del mare. Lo stadio si caratterizza per la presenza di una tribuna tradizionale, in grado di ospitare all'incirca 500-600 persone, ed un'altra, ulteriore, tribuna (di fronte alla prima) del tutto unica nel suo genere, in perfetto stile nepalese, molto particolare, per una capienza di circa 500 spettatori. Inoltre, la struttura sportiva non è dotata di curve, come avviene di solito, mentre si registra (a pochi metri di distanza da una delle porte) la presenza di una singolare struttura, a forma di mongolfiera, dove il classico pallone aerostatico è, in realtà, un pallone di calcio. Dal campo, e in maniera più ottimale dalle tribune, è possibile vedere facilmente la catena dell'Annapurna e numerose altre vette nepalesi.