Dal Messico alle Asturie, quasi 9mila km per tifare Gijon nel derby contro l’Oviedo

Al derby dall'altra parte del mondo: in campo sabato 16 aprile alle 20.30.

All'andata, in questa stagione, sul campo dell'Oviedo, era finita 1-1. Nel derby delle Asturie di ritorno di Segunda Division, si gioca soprattutto per il prestigio. L'Oviedo parte al sesto posto con 54 punti, mentre il Gijon è 17esimo (su 22 squadre) a quota 41, con dieci lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. chissà come finirà con i tifosi, come conferma Elcomercio.es, in arrivo dal Mexico...