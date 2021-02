Dal titolo in Bundesliga alle sofferenze in 3. Liga: record di pareggi in Europa per il Kaiserslautern

Nella stagione 1997-98 il Kaiserslautern vinse la Bundesliga con Rehhagel in panchina, da tre stagioni è invece relegato nei bassifondi del terzo campionato tedesco.

Dal Meisterschale alla 3. Liga, dalla rivincita del 1998 alle sofferenze del 2021. Vero è che la storia non si può cambiare, mai e poi mai, ma il presente certe volte sa essere davvero crudele e capace di farti dimenticare il passato. Domandare al Kaiserslautern. Prima capace di regnare in Bundesliga, dopo di arrancare nella terza serie tedesca. Pareggio dopo pareggio. 12 per la precisione, in appena 22 giornate. Tradotto, record. Ad oggi, infatti, tra tutte le categorie professionistiche dei 5 top campionati europei nessuna squadra ha messi insieme più segni “X” nel proprio score personale (a 12 anche il Sunderland in League One e il Sochaux in Ligue 2). Un trend che, condizionato ulteriormente dalle sole 3 vittorie e dalle 7 sconfitte, mette il Kaiserslautern a rischio nuova retrocessione (16° posto in classifica e un solo punto di vantaggio sull’ultimo posto).