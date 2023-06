Dall’Arsenal al Rapid per giocare con Mutu: il nuovo arrivato “Voglio vincere il derby con la Dinamo”

Il Rapid Bucarest punta anche su un giovane talento per tornare ad alti livelli in campionato, anche vincendo i prossimi derby cittadini contro la Dinamo Bucarest. Arriva in prestito dall'Arsenal, dove mister Mutu lo conoscono molto bene...

I Rapidisti hanno incontrato i loro rivali all'aeroporto di Ștefan cel Mare, visto che anche quelli della Dinamo erano in partenza per la preparazione estiva.

Cîrjan, in prestito dal Rapid per una stagione dall'Arsenal, ha detto di non sentire alcuna pressione, dichiarando di essere stato accolto molto bene dai giocatori nello spogliatoio del Rapid. Inoltre, il centrocampista 20enne ha dichiarato di volere il titolo con la squadra di Bucaresta, confessando allo stesso tempo che il popolo dell'Arsenal gli ha parlato molto bene di Adrian Mutu: "Tutti i derby sono belli. Non vedo l'ora di giocare, sono sicuro che sarà uno stadio pieno, una bella atmosfera, e non vedo l'ora di battere la Dinamo)".