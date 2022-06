Dallo Stoke City al Rijeka, Vrancic: “Voglio vincere il derby dell’Adriatico”

Mario Vrancic, centrocampista offensivo dello Stoke City, si è presentato ai tifosi del Rijeka. Giocherà una stagione in prestito e se tutto andrà come sperano lui e il club, quel prestito potrebbe trasformarsi in una cooperazione a lungo termine perché il Rijeka ha il diritto di riscatto. Per tutta la sua carriera, Vrančić ha indossato le maglie di Mainz, Paderborn, Darmstadt e Norwich City prima di arrivare allo Stoke City. Quello che si aspetta dal Rijeka e da se stesso a Fiume, lo ha detto in una breve intervista per il club, ammettendo di essersi consultato con Josip Drmić e Mirko Antoni Čolak prima del suo arrivo.

Le sue parole: "Sono felice, non vedo l'ora di incontrare persone e iniziare la preparazione. Questa è una nuova sfida per me. Sono stato in Inghilterra per cinque anni e stavo cercando qualcosa di nuovo, una nuova sfida. Ho un buon feeling. Penso che mi divertirò perché questo è un buon club, con un buon stadio e una buona atmosfera. Era quello che stavo cercando. Non conosco tutti i giocatori, ma lo so che contro l'Hajduk si gioca un grande derby e sono qui per questo".