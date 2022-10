Dani Alves “circondato” dai tifosi del Real al Clasico: “Ma ho resistito da campione…”

Dani Alves lascia il Messico per fare una capatina al Bernabéu...

Redazione DDD

Dani Alves presente al primo Clásico della stagione in modo speciale. Il brasiliano ha vissuto sul campo 30 scontri tra questi club dal campo di gioco. Tuttavia, ha voluto sperimentare cosa si prova dagli spalti del Santiago Bernabéu.

Una prospettiva diversa

"Devi sempre avere molta personalità per vivere cose che non si sono mai vissute. Questa volta vissuto il Clásico in un modo diverso, con sensazioni diverse e con una voglia tremenda di essere dentro", ha dichiarato il giocatore dei Pumas messicani.

Dani Alves ha commentato nel suo post su Instagram: "Ero così malamente circondato, ma ho tenuto duro come un campione". Inoltre, ha parlato del risultato: "Purtroppo per i culés non è stato il risultato sperato".

Infine, ha voluto inviare un messaggio ai tifosi del Barça: "Incoraggiare la propria squadra è amarla quando le cose non vanno bene, è supportare quando la giornata non è delle migliori e anche non smettere mai di amarla, qualunque cosa accada".