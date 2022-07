Dani Alves: “Il Barcellona non si preoccupa delle persone che hanno fatto la storia del club”

Ora parlando con The Guardian, Alves - che ha collezionato 17 presenze con il Barcellona nel suo secondo periodo - ha colpito il club e insiste sul fatto che deve esserci un cambio di mentalità se vogliono competere di nuovo per i titoli più prestigiosi: "Non me ne sono andato triste. Sono partito felice di essere tornato al Barcellona. Ho sognato per cinque anni che volevo vivere questo secondo momento", ha detto. "L'unica cosa che non mi è piaciuta è stata come è stata gestita la mia partenza".