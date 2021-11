Daniel Bruhl, l’attore tifa Barça: “Sono amico di Xavi e mi ha detto di non venire in tv…”

Settimana derby a Barcellona, con l'attore tedesco che tifa per la squadra di Xavi...

L'attore tedesco con cittadinanza spagnola Daniel Brühl (ufficiale nazista in La Signora dello zoo di Varsavia e Niki Lauda in Rush) è stato ospite della trasmissione "El Hormiguero", cogliendo l'occasione per promuovere il suo nuovo film, "La porta accanto", che "inizia come una commedia leggera e diventa un thriller. Appaiono anche differenze che ancora oggi esistono tra le due Germanie", come ha ammesso l'attore. Un film che uscirà in tutte le sale venerdì prossimo, 19 novembre. Lo spagnolo-tedesco ha avuto una conversazione con Pablo Motos in cui hanno parlato della sua vita personale, con diversi viaggi tra Spagna e Germania durante la sua vita, ed è nato a Barcellona. "Sono nato a Barcellona, ​​sono cresciuto in Germania e ora mi sono trasferito con la mia famiglia a Maiorca", ha confessato.