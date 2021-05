Danimarca, mentre gioca il Brøndby: ecco il tecnico a bordocampo con la lavagna tattica

Niels Frederiksen, allenatore del Brøndby, ha deciso di utilizzare un altro modo per comunicare con i suoi giocatori e non solo ha funzionato, ma è stato anche protagonista di molti meme…

Davide Capano

Forse il nome di Niels Frederiksen non è conosciutissimo ma, senza dubbio, il popolo dei social network ha sicuramente già sentito parlare di lui. Sì, perché è proprio l’allenatore del Brøndby, team del campionato danese, a fare notizia nelle ultime ore per il metodo particolare e insolito utilizzato per dare indicazioni durante l’ultima gara di Superligæn.

Nella partita in casa contro il Midtjylland, il coach 50enne ha preso una lavagnetta e si è avvicinato alla linea della rimessa laterale per mostrarla ai suoi giocatori, poggiandola poi ben in vista a bordo campo. Il momento è stato catturato dalle telecamere e il “KEEP ATTACKING” poteva essere letto chiaramente. L’immagine è diventata rapidamente virale sulla rete e non sono stati pochi coloro che hanno utilizzato la foto, sostituendo l’invito del tecnico con messaggi divertenti.

Quando hanno chiesto a mister Frederiksen della particolare strategia, ha spiegato che lo ha fatto perché i suoi giocatori non potevano sentirlo con le grida incessanti degli 8mila tifosi presenti sugli spalti del Brøndby Stadion. “Non ho potuto comunicare con i miei giocatori perché qui c’era un ambiente rumoroso incredibile. Ho deciso di mandare uno dei miei assistenti a scrivere sul cartello in modo che tutti potessero vederlo”, ha dichiarato in conferenza stampa.

L’originale trovata ha chiaramente dato i frutti sperati: la squadra ha vinto 3-1 e ora è solo un punto dietro la capolista Midtjylland. Nella festa nello spogliatoio, ovviamente, la lavagnetta è stata la protagonista principale tra le foto dei giocatori.