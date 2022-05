De Paul, autocritica pre-derby: “Atletico competitivo ma non basta…”

Il derby di Madrid ormai imminente stimola l'ex Udinese a riflessioni importanti...

Derby: "Fa sempre piacere giocare questo tipo di partite, generano tante aspettative in giro per il mondo, non solo a Madrid. Bisogna capire cos'è un derby, come si giocano i derby. La squadra è abituata a fare molto bene in questo tipo di giochi e ancora una volta le cose andranno bene. L'Atlético? Siamo competitivi ma non basta, non siamo soddisfatti, la stagione si può migliorare. Cerco sempre di fare la valutazione a fine stagione, sicuramente ci sono tante cose da migliorare, non dobbiamo mai accontentarci, ci sarebbe piaciuto prendere qualche titolo, ma capiamo che a volte gareggiamo con grandi squadre e ci prepariamo alla prossima stagione per essere ancora meglio per tutti e anche per me".