Delude l’Hammarby di Ibra: il derby di Stoccolma va all’AIK

All'andata in campionato aveva vinto l'AIK, in coppa di Svezia vittoria invece per l'Hammarby di Ibra. Oggi il terzo derby di Stoccolma, per la fase finale del campionato svedese: 2-0 a favore dell'AIK.

Il derby di Stoccolma, sempre sentito e sempre acceso. Prima di AIK-Hammarby, i tifosi di casa erano andati al campo di allenamento per sostenere la propria squadra e per spronarla a dare il massimo...

E hanno avuto ragione loro: l'AIK ha battuto 2-0 l'Hammarby di Ibrahimovic. A questo punto, l'Hammarby ha uno score di due sconfitte e una vittoria dopo le prime tre giornate nell'Allsvenskan, il girone finale del campionato svedese. Dopo la sconfitta contro l'AIK, molti dei giocatori dell'Hammarby hanno fatto autocritica per il modo in cui si sono comportati in campo. L'AIK dal canto suo ha riscattato la sconfitta di Goteborg, segnando il primo gol con il 26enne attaccante argentino Nicolas Stefanelli e il secondo con il 30enne svedese ma di origini marocchine Nabil Bahoui.