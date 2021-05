Delusione Tenerife: ancora sotto al Las Palmas in classifica nel derby canario a distanza

Ahi Tenerife, altra stagione sotto in classifica ai rivali del Las Palmas

Una volta che si è saputo che non avrebbe raggiunto i playoff, molti tifosi del Tenerife hanno guardato le partite della loro squadra con l'intenzione di superare il Las Palmas nella classifica alla fine della stagione di Seconda Divisione spagnola. Quell'obiettivo non è stato raggiunto e la squadra di Tenerife è un'altra stagione sotto nella classifica rispetto al suo eterno rivale.

Il Tenerife ha chiuso a cinquantadue punti, tre in meno della scorsa stagione, dopo aver pareggiato contro il Real Oviedo all'ultimo appuntamento stagionale. Il Las Palmas, nel frattempo, ha vinto contro il Logroñés allo stadio Las Gaunas. In questo modo i gialli raggiungono il nono posto, con cinquantasei punti. La squadra di Tenerife non è riuscita a vincere nessuno dei due derby canari. Il primo è stato perso a Gran Canaria (1-0) e il secondo, all'Heliodoro Rodríguez López, è finito in parità (1-1).