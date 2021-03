Denny Wang è tornato a casa: cresciuto nella Juventus, farà il difensore a Shanghai

Denny Wang Yi, terzino destro di origine cinese, ha lasciato la Juventus nel Luglio 2015 dopo 5 stagioni di settore giovanile bianconero

Lo Shanghai Shenhua ha annunciato ufficialmente la firma di Wang Yi. Il 22enne difensore, noto anche come Denny Wang, cinese di seconda generazione nato e cresciuto in Italia, è un prodotto della Juventus Academy. Ha ripristinato la cittadinanza cinese (come Alexander N'Doumbou) nel 2019.