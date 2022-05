Denuncia Cile alla FIFA per documenti falsi di Byron Castillo: il giocatore in lacrime

Periodaccio per il laterale destro ecuadoriano…

Che non è un bel periodo per Byron Castillo lo si è capito da un po’. Dopo la denuncia del Cile fatta pervenire alla FIFA per la presunta posizione irregolare del giocatore ecuadoriano (falsi sarebbero la sua nazionalità e la sua data di nascita) con possibile esclusione dell’Ecuador dai prossimi Mondiali in Qatar, nell’ultima gara di campionato LigaPro Serie A (Primera Etapa) il giocatore ha ceduto all’emotività a seguito del burrascoso periodo che sta attraversando. A Quito la sua squadra, il Barcelona SC, è uscito sconfitto per 2-1 dalla trasferta contro l’Aucas.