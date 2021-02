Deportivo La Coruña, delusione senza fine: dietro anche alla squadra “B” del Celta Vigo

Ieri sconfitta 2-0 nel derby per il Deportivo La Coruña contro il Coruxo e il Celta B, la cantera del Celta Vigo, lo scavalca con due partite in meno. Umiliazione più grande...considerando che la cantera del Celta ha vinto pure al Riazor 2-1

La crisi del Deportivo La Coruña, semifinalista di Champions League nel 2004 e squadra che ha lanciato il grande Rivaldo, non conosce fine. Il Deportivo è ancora senza vittorie in questo 2021 e la caduta è totalmente libera. Ieri, in dieci per l'espulsione di Fernando Vázquez, la squadra non è migliorata con Rubén de la Barrera in panchina.