Derby a Melbourne fra due pratesi: Manuel Pucciarelli vs Alino Diamanti

Scintille italiane fra Melbourne City e Western United

Rimarrà almeno sino al 2023, quando scadrà l’accordo. E in campionato sfiderà peraltro Alessandro Diamanti, in occasione degli incroci fra Melbourne e Western United. Sarà un derby tutto pratese, visto che Pucciarelli è nato in provincia, a Montemurlo, mentre Alino è di Prato. Il direttore del calcio del Melbourne City FC, Michael Petrillo, ha dichiarato: “Manuel è un giocatore di grande talento, ha ottime capacità tecniche per giocare come centrocampista ma anche la nitidezza per giocare da attaccante, con una duttilità che lo rende il giocatore ideale per la nostra squadra. Sono fiducioso che i fan si divertiranno a guardare Manuel". Dal canto suo Pucciarelli: “Non vedo l'ora di vivere a Melbourne, unirmi ai miei nuovi compagni di squadra e incontrare i tifosi del club. Voglio far parte di una squadra che difende il titolo di A-League".