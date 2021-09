Derby a Sofia, un bidone della spazzatura contro i tifosi Slavia: partita prima fermata e poi ripresa

I tifosi di Lokomotiv Sofia e Slavia Sofia hanno dato vita ad una rissa e a incidenti vari allo stadio nazionale "Vasil Levski" durante la partita tra le due squadre nel nono turno del massimo campionato bulgaro.

Gli ultras hanno iniziato a misurarsi con bastoni e altri oggetti, agitando i pugni. Contro i tifosi dello Slavia è volato un bidone della spazzatura, e per tutto il tempo i canti offensivi da entrambe le parti non si sono fermati. L'arbitro Dragomir Draganov ha fermato il gioco e ha aspettato l'intervento della polizia, e dopo un po' di ritardo la partita è ripresa. Il Lokomotiv ha vinto il derby di misura 1-0 con un gol di Octavio al 56', e dalla fine del primo tempo lo Slavia ha giocato con un uomo in meno a causa del cartellino rosso a Georgi Valchev espulso per una gomitata.