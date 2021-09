Derby andaluso: il Betis vince e regala la maglia a Miguel, tifoso 16enne dal destino segnato

Un tifoso del Betis alle prese con cure palliative a causa di una malattia mortale corona il sogno dello stadio grazie ad una organizzazione di solidarietà

È stata una notte felice sia per lui che per i suoi genitori Víctor e Paqui, grati all'organizzazione di solidarietà Ambulancia del Deseo responsabile dell'adempimento di questo desiderio di Miguel. “Sono molto emozionato di essere qui, non sapevo dove stavo andando, anche se qualcosa mi aveva fatto sentire l'odore del campo. Sono impazzito quando ho visto l'insegna dello stadio Los Cármenes. Ho chiesto a Joaquín di dedicarmi tre gol, è stato molto gentile. Qualche giorno fa mi ha mandato un video in cui mi diceva di vedere se potevamo vederci, ma che non fosse a casa mia... non me l'aspettavo", ha ammesso Miguel felice.