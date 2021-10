Derby aragonese, tifosi Huesca in fila per i biglietti: ma ottengono solo una…ricevuta

Un centinaio di tifosi si sono messi in fila di prima mattina per ottenere uno dei 500 biglietti a disposizione dell'Huesca per la loro visita a La Romareda: lunedì c'è il derby aragonese Real Saragozza-Huesca.

Redazione DDD

Il primo, un gruppo di giovani iscritti e membri del fan club, è arrivato alle 8.00, due ore prima dell'apertura della biglietteria Huesca. A loro si sono aggiunti altri abbonati e sostenitori e, quando è iniziata la vendita dei biglietti, la fila era già composta da poco meno di un centinaio di persone. I tifosi Huesca, a scanso di equivoci, saranno presenti a La Romareda per tifare la propria squadra ospite del Real Saragozza (alle 21.00) nel Derby aragonese di Segunda Division che l'Huesca affronta con due punti in più rispetto ai rivali terzultimi in graduatoria.

I primi ad ottenere uno dei 500 pass che l'ente ha a disposizione, quello che hanno ottenuto è stata piuttosto una ricevuta. L'arrivo dei biglietti ha richiesto più tempo del previsto ed è stato necessario trovare questa soluzione per poter assistere i presenti. La mattinata di questo mercoledì, fino alle 14, è stata riservata a soci, simpatizzanti e soci del fan club e da questo pomeriggio fino a venerdì alle 14 quando la vendita sarà al grande pubblico. I tifosi Huesca affrontano il derby "con entusiasmo". "E' la prima volta da tanto tempo che i tifosi potranno muoversi e c'è voglia", hanno commentato.