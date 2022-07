Derby Argentina-Brasile, Maradona e Messi un gradino sotto. Menotti: “Pelé supera tutti”

La risposta che non ti aspetti. César Luis Menotti detto “El Flaco”, storico e leggendario ct che portò per la prima volta l’Argentina alla conquista della Coppa del Mondo nel 1978 (tagliando dalle convocazioni l’allora 17enne Diego Armando Maradona), non è mai stato banale nelle sue esternazioni e considerazioni sul mondo del fùtbol.

Ed ecco che, in un’intervista concessa a DSport Radio, a sorprendere è stata la sua risposta ad una specifica domanda: “Chi è il miglior calciatore di tutti i tempi? Pelé era soprannaturale, era impossibile fermarlo, il migliore di tutti. Qualsiasi partita per Pelé era una finale mondiale. Anche gli allenamenti”. Continua l’83enne direttore tecnico delle Nazionali argentine: “Faceva cose che gli altri non capivano. Personalmente non posso metterlo a confronto con altri perché è lontano da tutti, molto lontano. Credo che ogni tempo ha avuto i suoi migliori calciatori, Cruijff, Di Stefano, Maradona, Messi. Ma dal mio punto di vista Pelé supera tutti”.