Derby ateniese per l’Europa: zero gol e minacce di morte all’inglese Clattenburg

Il Panathinaikos resta terzo nel girone Playoff a quota 55 punti, l'AEK conserva due lunghezze di ritardo...

L'AEK è stato superiore nel primo tempo (traversa colpita con Hadjisafi), il Panathinaikos leggermente meglio nel secondo tempo in un derby con poche emozioni, con un pareggio che ha lasciato tutto aperto nella lotta in stile "thriller" per due posti per l'Europa. Dopo il derby ateniese, la squadra che ha fatto un passo in avanti è il Panathinaikos, che ha lasciato l'OAKA imbattuto nel derby senza gol con l'AEK, che ora è pur sempre alle corde e vede le sue speranze per una qualificazione europea in diminuzione, anche se tutto è ancora aperto in termini di punti. Applausi dei tifosi dell'AEK in finale.