Derby basco e orgoglio Sociedad: “Lo 0-4 di un anno fa? E allora la finale, il 3-1 all’andata…”

Imanol Alguacil non ha avuto remore a descrivere il derby di questo sabato a San Mamés come una delle partite decisive per la sua squadra in questa stagione, per la spinta morale che può dare una vittoria in casa del suo rivale, anche se non la vede come una finale. "Se vinciamo, a nove partite dalla fine e dopo aver battuto l'Athletic... Se non è una finale, è una partita molto importante per noi e visto che è un derby non ci sono pronostici, ma vorrei avere 54 punti quando il la partita finisce ", ha sottolineato il tecnico nella sua conferenza stampa della vigilia.