Derby Bassa Sassonia, telecomando a distanza: la curva dell’Hannover con i colori dei rivali!

E' bastato un semplice congegno per creare un effetto particolare...

Domenica al derby della Bassa Sassonia tra Eintracht Braunschweig e Hannover, gara preceduta dalle croci minacciose apposte sulle porte di casa di due giocatori dell'Eintracht, i tifosi della squadra di casa avevano piazzato fumogeni con i loro colori blu e giallo prima della partita, nel settore ospiti dei tifosi in arrivo da Hannover.

Questi stessi fumogeni sono stati attivati a distanza con un telecomando quando i tifosi dell'Hannover hanno preso posto nella loro curva. Quindi i tifosi neroverdi dell'Hannover sembrava che tifassero per l'Eintracht, con la loro coreografia gialloblu telecomandata a distanza.

Sul campo poi la squadra di Braunschweig, molto indietro in classifica, ha vinto 1-0 segnando negli ultimi minuti, con i tifosi dell'Hannover che hanno poi atteso minacciosamente il ritorno in pullman della loro squadra in città...