Derby bavarese, Harry Kane si confessa prima dell’Augsburg: “Ho preso Beckham come esempio”

Alla vigilia del derby bavarese contro l'Augsburg, in un'intervista alla Bild, Harry Kane ha spiegato la sua decisione di sbarcare in Germania: “Forse il mio viaggio qui può essere d’ispirazione per i giocatori inglesi più giovani a fare lo stesso e fare quel passo. Ricordo che David Beckham passò dal Manchester United al Real Madrid. Ero un bambino e pensavo: "Wow, che esperienza straordinaria". Forse ho preso come esempio Beckham: ho sempre desiderato vedere un campionato diverso, un'atmosfera diversa".

La leggenda degli Spurs ha ammesso che la possibilità di vincere titoli ha avuto molto a che fare con la sua scelta per il Bayern: “Sentivo che era giunto il momento di fare il passo successivo nella mia carriera. Volevo questa esperienza, lottare per i titoli, per la Champions League. Giocare per un club grande come il Bayern è una sfida incredibile. Il Bayern è il club perfetto per me. Sento di poter competere in qualsiasi campionato, in qualsiasi paese. Il signor Rummenigge mi ha spiegato come è gestito il club e quanto siano importanti i tifosi. Che la società è come una famiglia: in società quasi tutti si conoscono. Il rapporto con i tifosi è enorme. Ma mi ha anche spiegato quanto è grande la pressione al Bayern".