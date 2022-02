Derby bretone Rennes-Brest a rischio per molti tifosi: quelli del Brest banditi dallo stadio?

Il derby bretone tra Rennes e Brest di domenica 6 febbraio alle 17 a Rennes al Roazhon Park è stato classificato a rischio dalla divisione nazionale per la lotta al teppismo. Il ministero dell'Interno verso il no all'ingresso dei tifosi ospiti

Il Brest si era detto felice all'inizio della settimana, sul suo account Twitter, che i suoi tifosi sarebbero andati in massa a Rennes, domenica 6 febbraio alle 17, per il derby bretone di Ligue 1 contro il Rennes. Nella serata di lunedì 31 gennaio 2022, non c'era più un posto in vendita nel parcheggio visitatori del Roazhon Park, che può contenere più di 1.500 sostenitori.