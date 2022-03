Derby degli striscioni a Praga: “Noi sempre fedeli”…”Voi poveri sfigati…”

La curva dello Slavia ribatte ai rivali prima di vincere il derby cittadino

Qui si può invece leggere infatti "la risposta" della curva dello Slavia: "Noi poveri sfigati che non vi considera nessuno...". Dopo due vittorie dello Sparta Praga (andata in campionato e in coppa della Repubblica Ceca) e questa vittoria dello Slavia Praga, i due club dovrebbero tornare a sfidarsi nel girone finale per il titolo.