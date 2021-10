Derby del Galles, l’ex arbitro attacca l’assistente: “Ma come fai a non vedere un rigore così..?!”

Derby sul velluto per i gallesi dello Swansea, ma la polemica arbitrale non manca mai...

Secondo l'ex arbitro della Premier League Keith Hackett, l'arbitro James Linington sarà rimasto furioso con il suo assistente dopo la mancata concessione di un rigore netto a favore dello Swansea City nel derby del Galles del Sud di domenica contro il Cardiff City. Gli Swans si sono scatenati in un pomeriggio in gran parte confortevole, guadagnando una vittoria per 3-0 sui loro acerrimi rivali allo Swansea.com Stadium.

Tuttavia, i padroni di casa avrebbero dovuto ricevere un rigore all'inizio quando Ethan Laird, difensore dello Swansea, è stato atterrato all'interno dell'area da Curtis Nelson nei primi tre minuti. Hackett dice che l'assistente di Linington avrebbe dovuto individuare l'incidente, e dice che il funzionario dell'Isola di Wight sarà stato arrabbiato per l'incapacità del suo collega di agire. Ha detto a Football Insider: "Quello era un rigore clamoroso. L'arbitro stava guardando intorno a due giocatori senza avere la possibilità di prendere una decisione importante. E' in questi casi che l'assistente arbitro deve essere di supporto. In tutta onestà, guarda l'assistente arbitrale che non gli dà assolutamente nulla. Io sarei piuttosto brutale e direi ‘Non voglio più lavorare con quell'assistente, mi ha deluso alla grande’".