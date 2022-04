Derby del Nord, cori e fumogeni all’allenamento Lens: frecciate sul caso Lille-Ben Arfa

I tifosi del Lens hanno infiammato le tribune dello stadio Bollaert questo mercoledì, mentre una sessione di allenamento dei Sang et Or si è svolta davanti ai loro occhi, tre giorni prima del derby del Nord contro il Lille (sabato alle 21).

Sabato il derby Lille-Lens avrà ancora più sapore poiché le due squadre rivali sono separate da un solo posto in classifica (Lille settimo con 48 punti, Lens ottavo a quota 47): i Mastiffs davanti ai Sang et Or divisi da un solo punto. La posta quindi è alta per i due club, in corsa per l'Europa, e i tifosi lo avvertono. Questo è il motivo per cui i tifosi Lensois si sono trasferiti in massa questo mercoledì allo stadio Bollaert, per caricare i giocatori nell'allenamento settimanale pre-derby.