Derby del Nord, Lens: la corsa al biglietto manda in crash i servizi online del club

Il Lens ha definito i termini di accesso agli ottavi di finale contro il Lille, in programma il 4 gennaio, con una priorità per i suoi tifosi fedelissimi.

La data era molto attesa dai tifosi Lensois. La forte richiesta aveva addirittura fatto crashare il server dal sorteggio dei biglietti, anche se il derby di Coppa contro il Lille non era ancora in programma. La biglietteria per il derby del Nord degli ottavi di finale, che si giocherà martedì 4 gennaio alle 21, ha aperto ieri 23 dicembre, esclusivamente online, e per i 20.000 iscritti del club. Ogni iscritto (partner e aziende comprese) può ordinare lo stesso posto del campionato pre-convalidato sul sito. E questo fino a lunedì 27 dicembre, fine giornata. Prezzi: da 10 a 60 euro.

Il Lens, che ancora una volta desidera servire i suoi fedeli in via prioritaria, ha dato tempo fino a martedì 28 per risolvere eventuali bug. La biglietteria riaprirà, sempre esclusivamente online, il giorno successivo, mercoledì 29, e sempre per gli abbonati, che potranno acquistare fino a due posti aggiuntivi. Per la partita contro il PSG, a Bollaert, all'inizio di dicembre, erano stati venduti in questa fase 30.000 posti.