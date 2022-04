Derby del Reno, il Colonia insegue la storia: vuol vincere il terzo derby stagionale…

Con i tre punti conquistati contro il Mainz, 3-2 il finale, il Colonia ha acquisito fiducia prima del derby contro il Borussia Mönchengladbach. Per portar via punti dal Borussia Park, bisognerà fare di più. Con un record storico alle porte...

Con una vittoria a Monchengladbach, i caproni del Colonia avrebbero vinto tre derby in una stagione e rimanendo al tempo stesso imbattuti. L'ultima volta che è stata raggiunta una tale performance è stata nella stagione 1991/92, ma in quel caso con quattro pareggi. Due anni prima, invece, ci furono due vittorie contro il Gladbach e un pareggio e una vittoria contro il Bayer Leverkusen.

Con tre punti sabato al Borussia Park, il Colonia potrebbe ripetere questo record. Per fare questo, però, il Colonia deve prima mostrare un volto diverso rispetto ai 90 minuti contro l'Union Berlin (sconfitta per 1-0) e anche ai primi 60 minuti contro il Mainz. Perché i Gladbachers hanno 6 punti meno del Colonia ma sono stati in grado di conquistare dieci punti nelle ultime quattro partite.