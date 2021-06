Derby del Rio de la Plata: “Meeessi, Meeessi”, il coro impazzito dei tifosi…brasiliani!

La Nazionale argentina ha ottenuto il suo primo trionfo nella Copa América in Brasile, con il suo capitano come bandiera: Lionel Messi è stata il protagonista della vittoria per 1-0 contro l'Uruguay, per il secondo turno del Gruppo A.

Redazione DDD

La Pulga ha brillato fin dall'inizio. Al 12esimo minuto, in una grande giocata individuale sulla fascia sinistra, Messi ha messo in mezzo il pallone che Guido Rodríguez ha indirizzato sul secondo palo per l'1-0 al Mané Garrincha di Brasilia. La stella di Rosario ha toccato la palla 78 volte, con un'efficacia dell'85% nei passaggi (40 su 47). Ha anche cercato il gol una volta ma il suo tiro è stato intercettato prima che arrivasse pericolosamente in porta.

Nonostante la grande rivalità calcistica fra Brasile e Argentina, proprio i tifosi brasiliani sono andati a salutare la squadra nazionale argentina in hotel dopo la vittoria e hanno mostrato la loro devozione alla Pulce. "Messi, Messi...", cantavano. Esattamente come fanno al Camp Nou, nei momenti di particolare esaltazione, i tifosi del Barcellona. E, come previsto, sono esplosi quando hanno visto la star del Rosario, che ha ricambiato la cortesia con un saluto. Messi ha anche espresso la sua felicità dopo la vittoria contro la squadra uruguaiana con un post sul suo account Instagram. "Era importante vincere oggi", ha detto il Rosarino. E ha dichiarato: "Questo ci darà serenità per quello che verrà, che continuerà ad essere duro". Nell'anteprima della partita tra la Nazionale argentina e l'Uruguay, un tifoso locale con la maglia dell'Albiceleste si è sbucciato la schiena e ha mostrato una tremenda immagine di Lionel tatuata sulla sua pelle.

Il derby del Rio de la Plata è la sfida infinita: primo incontro fra Argentina e Uruguay fu nel 1902 e rappresenta l'esordio internazionale per entrambe le Nazionali, nonché la prima partita ufficiale tra Nazionali in Sudamerica.