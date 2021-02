Derby della Loira, il sindaco di Angers deride il Nantes: “Fanno fuori un allenatore all’anno”

Domenech esonerato e Moulin sulla stessa panchina da 10 anni. Nasce così, Angers-Nantes il derby della Loira in programma in Ligue 1 domenica 14 febbraio alle 15.00

Christophe Béchu, sindaco di Angers, ha risposto alle domande degli utenti di Internet sulla sua pagina Facebook. Come notato da France Football, ha colto l'occasione per deridere il Nantes, pochi giorni prima del derby della Loira che si svolgerà domenica prossima. E anche per congratularsi con Stéphane Moulin ha occupato la sua posizione di allenatore dell'Angers dal giugno 2011. A una domanda su quest'ultimo, il sindaco di Angers ha risposto che ammirava la sua longevità "perché nel mondo del calcio il valzer degli allenatori è spesso qualcosa di frequente, e da questo punto di vista i modelli sono due: c'è il modello Nantes e c'è il modello angioino. Nel modello Nantes, se ho capito bene, oggi è stato annunciato che Raymond Domenech sarebbe stato licenziato, il che significa che la gente di Nantes riuscirà a raggiungere un consumo di circa un allenatore all'anno. Da noi decisamente non è così".

"È una sana e sportiva rivalità tra i due club, ma hanno un passato diverso dal nostro, una storia diversa e più ricca", spiega Stéphane Moulin, tecnico dell'Angers. Quando il Nantes iniziò il suo periodo di dominio sul calcio francese negli anni '70, l'Angers era in declino e finì per scomparire dall'élite nel 1981. Difensore del Nantes tra il 1973 e il 1985, Maxime Bossis ha giocato alcuni derby: "Come tutti i giocatori del Nantes, ho vissuto questa partita in maniera molto più distaccata rispetto a quella contro il Rennes, il vero derby dell'Ovest. Contro l'Angers non c'era ai miei tempi rivalità tra i due club".