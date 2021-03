Derby della provincia di Santa Fè in tempo di pandemia: 600 tifosi stipati allo stadio!

Il caso dei 600 spettatori fra due club argentini di terza serie: verso sanzioni pesanti

L'Atletico 9 de Julio di Rafaela nella Provincia di Santa Fè e il Tiro Federal Argentino di Rosario sempre nella provincia di Santa Fe, hanno giocato il Clasico de Moteros, il derby dei motociclisti. Ma nell'ultimo derby sono stati i protagonisti di una partita in cui la capienza dello stadio era fuori controllo. Non sono escluse sanzioni, come sottolinea il quotidiano "Olé".

L'intero pianeta sta vivendo la pandemia di coronavirus. È passato più di un anno dallo scoppio e le cose non si risolvono, né in Spagna né in Argentina. Nel caso di quest'ultimo, la situazione sembra poco importare alla gente stando a quanto visto nella derby tra due squadre della Terza serie argentina, tra il 9 luglio e il Tiro Federal, con uno stadio che si è presentato strapieno. Secondo il quotidiano "Olé", le autorità hanno permesso a 600 persone di entrare allo stadio ma le cose sono andate troppo fuori controllo e non c'era spazio per una spilla all'interno dello stadio. Non sono escluse sanzioni.