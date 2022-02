Derby dell’Alvernia, il piccolo Clermont sfida il Saint Etienne: “Vogliamo la rivincita”

Prima della partita, il Clermont è attualmente 15esimo in campionato mentre il Saint Etienne è al 20° ed ultimo posto, nonostante le ultime vittorie contro Angers e Montpellier.

Domenica alle 15.00 il Saint Etienne affronta il Clermont, in occasione della 24esima giornata di Ligue 1. Un incontro che i Clermontois non prenderanno alla leggera come evidenziato dal presidente del club. E' il derby dell'Alvernia, regione storica della Francia Centrale, una zona, principalmente rurale e montana. Per i Verdi del Saint Etienne la vera sfida del Rodano è con il Lione, ma il Clermont guarda invece a loro come rivali storici.