Derby delle Canarie, il Las Palmas volta pagina dopo l’angoscia dei playoff: “Pensiamo solo a giocare”

Autocritico al punto giusto e con la ricetta in tasca per provare a raggiungere la vittoria questo sabato. Jonathan Viera ha ricordato cosa è successo nei playoff per la promozione in Prima Divisione la scorsa estate: Las Palmas favorito e Tenerife qualificato: "Eravamo molto ansiosi e non ho aiutato la squadra come avrei dovuto. Ho detto ai ragazzi di lasciar perdere l'ambiente, l'arbitro, di pensare solo che il gioco non si fermi, che la palla sia in continuo movimento".