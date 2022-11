Derby delle Canarie, l’ultimo per il presidente del Tenerife: al vertice da 17 anni

Il derby delle Canarie questo sabato 26 novembre sarà speciale per molti, ma ancora di più per Miguel Concepción. Il presidente del Tenerife lascerà l'incarico il prossimo dicembre, dopo 17 anni alla guida del club biancoazzurro, e vivrà la sua ultima classica allo stadio di Gran Canaria.

Concepción preferisce bandire qualsiasi tipo di polemica che possa offuscare l'ambiente e ha ricordato, in merito alle polemiche dei suoi stessi tifosi per i pochi biglietti concessi, che ci sono "importi concordati e ciascuno di noi ha raggiunto un accordo per raggiungere i vari settori dello stadio ospite. Siamo stati in quel linea e vivere in armonia, quindi non c'è da obiettare su questo derby".