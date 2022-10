Derby delle Fiandre del Sud: si torna in campo, dopo i 2 steward feriti dello scorso campionato…

Felipe Avenatti, 29enne attaccante uruguaiano ex protagonista del derby dell'Umbria con la maglia della Ternana, attende il derby di domani 15 ottobre, dopo aver giocato contro lo Zulte Waregem quattro volte. "So che questo derby è molto speciale per i nostri tifosi", ha detto l'attaccante. "Non vedo l'ora. Dobbiamo vincere questa partita. Ho molti bei ricordi del derby. Il 5 aprile 2019 ho segnato due gol in una vittoria per 4-2".