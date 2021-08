Derby di Amburgo, i tifosi non vedono l’ora ma il St. Pauli frena: “Non siamo noi i favoriti”

Venerdì sera 13 agosto il St. Pauli ospita il suo grande rivale Hamburger SV alle 18.30.

Il St. Pauli è imbattuto contro l'Amburgo da quattro derby cittadini. E ora si è rafforzato con il centrocampista offensivo Marcel Hartel. Il tedesco di 25 anni ha infatti lasciato l'Arminia Bielefeld, in Bundesliga, per accasarsi a titolo definitivo al St. Pauli, in 2- Bundesliga, la serie cadetta tedesca. Ce'è grande attesa ad Amburgo, i tifosi del St. Pauli hanno scritto su Instagram: è conto alla rovescia, non vediamo l'ora...

Tuttavia, l'allenatore del St. Pauli Timo Schultz cede il ruolo di favorito al rivale Ambiurgo. E l'HSV? Come il St. Pauli ha iniziato il campionato con quattro punti nelle prime due giornate. L'allenatore Tim Walter ha le idee molto chiare su ciò che vuole. E anche un calendario concreto su come intende arrivarci. Le sue dure critiche dopo la vittoria per 2-1 inutilmente di misura in Coppa a Braunschweig è quindi da intendersi come un chiaro indicatore ai propri giocatori: la negligenza è vietata. Sempre in coppa di Germania, in preparazione al derby, il St. Pauli, si è imposto per 3-2 sul campo del Magdeburg