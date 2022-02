Derby di Atene, la capienza sale dal 10 al 50 per cento!

E' iniziata la distribuzione dei biglietti per il derby con l'AEK da parte del Panathinaikos. L'AEK Atene è terzo in classifica con una partita in meno e sei punti in più rispetto al "Pana".

Redazione DDD

L'aumento delle persone sugli spalti degli stadi dal 10% al 50% coincide per i tifosi del Panathinaikos con una partita importante della loro squadra. Nello specifico, domenica prossima (27/02) i "verdi" accoglieranno l'AEK allo stadio Apostolos Nikolaidis per uno dei derby di Atene e c'è già fermento per questa partita.

La vendita dei biglietti parte oggi giovedì 24 febbraio, mentre da ieri il Panathinaikos continua a tenera aggiornati i tifosi sui prezzi e sulle modalità della distribuzione.