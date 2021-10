Derby di Atene, l’Olympiacos tuona: “L’arbitro voleva favorire il Panathinaikos”

Le lamentele di Pedro Martins, allenatore dell'Olympiacos, sull'arbitraggio del derby da parte di Faliro sono state intense.

Ha continuato: "L'arbitro ha diretto la gara come se avesse predisposto la strategia per favorire i giocatori del Panathinaikos, non ha dato cartellini e ha permesso entrate troppo dure. C'erano pause continue, non potevamo giocare e non ha dato abbastanza recupero in base alle pause che ci sono state durante la gara. Allo stesso tempo, l'allenatore portoghese ha sostenuto: "Cerco sempre di stare attento a quello che dico, ma non sopporto un tale arbitraggio che fa male al calcio greco. È una cosa che non ci ha aiutato e abbiamo dimostrato di voler vincere. L'avversario ha giocato bene ma una partita con così tante pause non ci ha permesso di fare quello che volevamo e di giocare come volevamo”.