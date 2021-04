Derby di Avellaneda, polemiche in tv: l’Independiente chiede di annullare la gara

Il giornalista Edgardo Alfano, noto tifoso dell'Independiente, ha rimproverato in onda il suo collega Marcelo Bonelli, appassionato del Racing, per le decisioni dell'arbitro nel Classico de Avellaneda. Clamorosa confessione dell'arbitro...

Il rigore discutibile concesso dall'arbitro Mauro Vigliano nell'ultimo derby di Avellaneda e che ha dato la vittoria al Racing per 1-0 sull'Independiente continua a far parlare di sé, tanto il dibattito si è spostato al di fuori del piano sportivo. Proprio questa settimana, in una nuova edizione di "A dos voices", programma politico di TN, si sono espressi al riguardo del derby calcistico due giornalisti che erano in studio per l'appunto per un talk politico. Mentre Miguel Ángel Pichetto, rappresentante di Juntos por el Cambio, e Agustín Rossi, ministro della Difesa, si preparavano a parlare delle nuove restrizioni del presidente Alberto Fernández di fronte alla seconda ondata di Covid-19 in Argentina, Edgardo Alfano, riconosciuto tifoso dell'Independiente, ha interrotto in onda Marcelo Bonelli, tifoso del Racing, per stemperare una polemica politica: "Cerco di rasserenare il clima, perchè se non lo faccio, Vigliano mi fischia un rigore contro", ha rimproverato il giornalista politico al suo collega, che ha risposto subito: "Non piangere, per favore".