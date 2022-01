Derby di Berlino con 2000 tifosi e senza bomber: Bobic “Hertha, gioca con il coltello fra i denti!”

Hertha senza Jovetic e Union senza Awoniyi nel derby di Berlino degli ottavi di finale

Redazione DDD

Naturalmente, c'è molto di più in gioco che avanzare nella Coppa di Germania. L'Hertha Berlino riceve l'Union negli ottavi di finale oggi alle 20:45: allo Stadio Olimpico sono in gioco il ruolo di numero uno a Berlino e molto prestigio. "Un derby è lì per essere vinto", ha detto l'allenatore dell'Hertha Tayfun Korkut alla vigilia della sfida stracittadina. A Berlino, la sensazione è quella di un derby di Coppa che arriva in un momento di cambio della guardia nelle gerarchie cittadine. Perché mentre l'Union Berlino è al quinto posto in Bundesliga, l'Hertha finora ha lottato solo per la salvezza ed è solo al 13' posto. Nove punti separano le due squadre, a novembre gli Irons dell'Union hanno vinto agevolmente 2-0 contro i biancoazzurri dell'Hertha nel loro stadio, l'Alte Försterei. "La classifica della Bundesliga non conta in questo derby", ha detto il direttore sportivo dell'Hertha Fredi Bobic e ha chiesto ai giocatori: "Dovete affrontarlo con tutto il cuore".

L'Hertha non vuole ancora riconoscere la nuova gerarchia calcistica nella capitale. "Penso che la Union stia andando molto, molto bene negli ultimi anni. Questo è un dato di fatto, lo possono vedere tutti. Nonostante tutto, se guardiamo alla storia che ha l'Hertha, allora sai anche chi è il numero uno della città", ha detto Korkut. Tuttavia, la tendenza degli ultimi anni parla chiaramente contro la stessa Hertha. L'ex club della Germania Est e dell'Oberliga, l'Union, si è sviluppato in modo estremamente positivo da quando è stato promosso in Bundesliga nel 2019, mentre l'Hertha, nonostante i milioni investiti da Lars Windhorst, continua a fare pochi progressi visibili e non è all'altezza delle proprie ambizioni. "La classifica non ha alcuna influenza sulla partita di coppa", lo ha detto martedì anche il tecnico dell'Union Urs Fischer nella conferenza stampa pre-gara. Il fatto che i Köpenicker dell'Union abbiano avuto molto più successo negli ultimi mesi è irrilevante, ha affermato l'attaccante Andreas Voglsammer. "Questa è una partita di coppa, le carte sono mescolate in modo molto diverso, sarà estremamente difficile", ha aggiunto, sminuendo l'importanza dell'incontro contro i rivali locali in difficoltà: "Si tratta di qualificarsi ed è lo stesso obiettivo che si ha contro qualsiasi avversario". I tifosi di Berlino vedono sicuramente le cose in modo diverso. A causa della tesa situazione Covid, ci saranno solo 2000 spettatori allo stadio, ma la capitale sta guardando tutta alla sfida dello stadio Olimpico. "In realtà, l'allenatore non dovrebbe dover dire nulla. Dovrebbero essere loro a correre davvero con i coltelli tra i denti", ha detto Bobic, spiegando la motivazione che si deve avere per derby nello stadio in cui ha vinto la Coppa l'Eintracht Francoforte nel 2018.

Entrambi i club sognano la finale del 21 maggio nella propria città. L'Union nel 2001 ha perso 2-0 la finale contro lo Schalke 04 quando era appena stato promosso in seconda divisione. L'Hertha ha invece perso nel 1993, sempre in finale, 1-0 contro il Bayer Leverkusen. La squadra professionistica dell'Hertha non riuscì a vincere la coppa nemmeno nelle due finali nel 1977 e nel 1979. L'allenatore dell'Hertha Korkut ha a disposizione Suat Serdar e Kevin-Prince Boateng, che erano squalificati in campionato contro il Wolfsburg (0-0), ma il capcannoniere Stevan Jovetic (5 gol) è assente a causa di un infortunio al polpaccio. Anche l'allenatore dell'Unione Urs Fischer deve fare a meno del suo miglior attaccante. Taiwo Awoniyi (9 gol), che sta attualmente giocando con la Nigeria alla Coppa d'Africa.