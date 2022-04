Derby di Berlino sold out: non accadeva all’Olympiastadion dal gennaio 2020…

Derby di Berlino, è qui la festa dei tifosi e del calcio

Per la prima volta da gennaio 2020, lo stadio dell'Hertha torna di nuovo pieno con 74.667 tifosi. Lo ha annunciato il club berlinese ieri venerdì 8 aprile in conferenza stampa prima del derby del sabato contro l'Union Berlino. Poiché la piena capacità è stata raggiunta per la prima volta dopo due anni di pandemia, il club ha chiesto agli spettatori di venire allo stadio in anticipo. Dalle 16.00 potranno entrare nell'arena.