Derby di Bucarest, tifosi Dinamo all’arbitro: “Sei fortunato che non eravamo allo stadio…”

I tifosi della Dinamo sono convinti che la squadra per la quale fanno ogni sforzo per garantire la loro sopravvivenza non sia protetta, quando la FCSB entra in gioco. La Dinamo ha perso 1-0 davanti al grande rivale e i tifosi accusano duramente...

La Dinamo Bucarest ha chiesto prima della partita che i giocatori della FCSB (la ex Steaua Bucarest) allenati da Toni Petrea fossero sottoposti a test antidoping, ma gli ufficiali delle due squadre hanno negato. Poi c'è stata una reazione violenta dei tifosi dopo il derby perso 0-1 con l'FCSB: "Sei stato fortunato che non eravamo in tribuna!", la frase rivolta all'arbitro Sebastian Colțescu. Il direttore di gara ha fatto arrabbiare i tifosi della Dinamo: "Ci hai incasinato!" In una reazione postata sull'account Facebook subito dopo la partita, i tifosi hanno messo Sebastian Colțescu nel mirino, come annunciato da ProSport.ro.

La Dinamo Bucarest ha chiuso la partita in dieci per l'espulsione di Steliano Filip dopo 79 minuti di gioco, quando grazie al gol di Florian Tanase la FCSB era già in vantaggio dai primi minuti del primo tempo. Ma i tifosi Dinamo polemizzano per il fatto che Ovidiu Popescu, centrocampista avversario, ha commesso tante scorrettezze e non è stato nemmeno ammonito, che i gialli Steaua sono stati alla fine solo uno contro i 4 ai danni della Dinamo ai quali vanno aggiunti i due cartellini di Filip.